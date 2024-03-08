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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Trabzonspor’da Uğurcan Çakır şoku! Kas yaralanması...

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin kaptanı tecrübeli eldivenin sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

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