Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı: Devşirme oyuncularla oynuyoruz | Oyunla ilgili ne değişti?

Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in flaş sorularına Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıtlar geldi.

Okan Beltek: Kerem Demirbay Süper Lig'in ilk 7-8 haftasında ilk 11 oynattınız sonrasında bir dönem kenara çektiniz. Süper Lig'de ikinci yarısı ile birlikte yükselen bir performansı var. Oyun ile ilgili ne değişti?

Okan Buruk, "Bu kadar önemli bir taraftarın önünde oynamak çok kolay bir şey değil. Bütün oyuncularım için aynı şeyi düşünüyorum. Bu baskı tabii ki olacak bu bizi dinamik ve daha güçlü kılıyor.

Kerem Demirbay hem toplu hem de topsuz alanda bizim için önemli işler yapıyor. Bizim yaptığımız hücum presine katılıyor. Sadece oyun kurmada değil, Kerem iki yönlü de bence şu an çok doğru oynuyor. Ve bu formayı kendisi aldı. Kerem Demirbay'ın verdiği performans şu an bütün oyuncular için iyi bir örnek." ifadelerini kullandı.

Okan Beltek: Galatasaray Süper Lig'in bu sezon en az gol yiyen takımı, ancak savunmaya baktığımızda 7-8 farklı isim forma giydi. Bu konuda istikrar sağlanmamasına rağmen en az gol yiyen takım olmayı neye bağlıyorsunuz?

Okan Buruk, soruya yönelik "Savunmada sol bek mevki haricinde çok fazla oyuncu değişmedi. Stoper oyuncularımız belli. Onlarda sakatlığa, maça göre değişti. Sağ bekte de Sacha Boey sonrası değişiklikler oluyor. Biz sıkıntı yaşadığımız bölgelerde devşirme oyuncularla oynuyoruz. Oyuncularıma güvendiğim için onları oynatıyorum. Oyuncularımızda istekli olması ve takıma katkı sağlamak için neresi olursa olsun oynamaları çok değerli bir şey. Oyuncularımızı farklı mevkilerde kullanabilmemiz benim için avantaj. Onların da bu durumu kabul etmeleri profesyonelliklerini gösteriyor." dedi.