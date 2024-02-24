Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıya Galatasaray’dan tepki: Utanmazlar | Selahattin Baki’den Galatasaray’a sert yanıt

"TFF'NİN AKLINI BAŞINA DEVŞİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

TFF'ye seslenen Baki, "Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz." şeklinde konuştu.

MAURO ICARDI'NİN TEDBİRSİZ SEVKİ

Galatasaraylı golcü Mauro Icardi'nin PFDK'ya tedbirsiz sevk edilmesine ilişkin konuşan Baki, "Başka bir gündem olan konu var. Bu da önemli. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevki ve PFDK'ye sevk edilme şekli. Normalde yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür pozisyonlarda, hareketlerde direkt PFDK'ye ve tedbirlik sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki şekilde, gönülsüz şekilde sevk yaşandı. Bu sefer tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma zihniyetinin olduğunu tahmin ediyorum. 'Nasıl olsa PFDK'ye sevk ettik, en alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim, durumu kurtaralımı' kovalamaya çalışıyorlar. Bunu TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde. Daha önce ciddi ve hatrı sayılı cezalar oldu benzer pozisyonlarda. Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi federasyonunun beyni ve kalbi çelişiyor. Artık bu son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz, akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar. Bugün takım ciddi bir psikolojik viraj döndü. Takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.