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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok! İrfan Can Kahveci ve Osayi'den kötü haber...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok! İrfan Can Kahveci ve Osayi’den kötü haber...

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci'nin adalesinde yırtık oluştu. Yıldız futbolcunun sahalardan 4 hafta kadar uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de iki şok sakatlık birden yaşandı.

4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci'nin adalesinde yırtık oluştu. Yıldız futbolcu, sahalardan 4 hafta kadar uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı. Bright Osayi Samuel ise çıktığı 24 maçta, 2 gol atarken 4 de asist kaydetti

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