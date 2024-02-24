Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi büyük şok! İrfan Can Kahveci ve Osayi’den kötü haber...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 karşılaşmada görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 13 gol atarken 10 da asist yaptı. Bright Osayi Samuel ise çıktığı 24 maçta, 2 gol atarken 4 de asist kaydetti

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