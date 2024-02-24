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Galatasaray: Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini bekliyoruz

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Galatasaray: Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini bekliyoruz

Son dakika...Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

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