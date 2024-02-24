Kanarya zirvede! Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti | İşte maçta yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakayı uzatmalarda gelen golle 2-1 kazandı. İşte maçta yaşananlar...
Fenerbahçe Kasımpaşa ile Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Cihan Aydın yönetiyor. Kritik mücadele saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
İŞTE MAÇTA YAŞANLAR...
12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.
54'üncü dakikada orta çizgideki Tadic pasını sol kanattan hareketlenen Oosterwolde'ye aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği pasa Porozo'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol köşeden korneri kullanan Aytaç Kara, ceza sahası içindeki Porozo'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
64'üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.
80'inci dakikada Tadic'in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa hareketlenen Batshuayi, kaleci Ali Emre'yi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+4'üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen ortada top Yunus Emre Gedik'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren mücadelenin hakemi Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
90+6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topla tekrar buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MERT HAKAN YANDAŞ LİGDE 1048 GÜN SONRA GOL ATTI
Kasımpaşa karşısında 64. dakikada kazanılan frikikte topu filelere gönderen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 1048 gün sonra golle buluştu.
Sarı-lacivertli formayla 12 Nisan 2021'de iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde fileleri havalandıran Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunu 24 lig maçında 10 asistle, 2022-2023 sezonunu ise 15 lig maçında 1 asistle tamamlamıştı.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor maçında takımına gol katkısı sağlayan Mert Hakan Yandaş, ligde de ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetmeyi başardı.
ALEXANDER DJİKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Kasımpaşa maçının 84. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Hajradinovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Djiku, Atakaş Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.
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