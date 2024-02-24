Kanarya zirvede! Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde mağlup etti | İşte maçta yaşananlar...

58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol köşeden korneri kullanan Aytaç Kara, ceza sahası içindeki Porozo'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

64'üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.

80'inci dakikada Tadic'in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa hareketlenen Batshuayi, kaleci Ali Emre'yi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.