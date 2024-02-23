Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor"

"ŞEHRİMİZİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da tesisin Mustafakemalpaşa ilçesine hayırlı olmasını diledi. Gençler ve çocukların bu ülkenin en kıymetli hazinesi olduğunu dile getiren Demirtaş, "Bu hazinenin emin ellerde kuyumcu titizliğiyle işlenmesi ise en büyük hedefimizdir. Bu istikamette evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle donatmalıyız. Onları ruhsal ve bedensel olarak hayata hazırlamaya yönelik olarak çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ilçeye çok güzel bir hizmetin kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar ancak koltuk sevdasıyla, birbiriyle mücadele içerisinde belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten iş bilmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı (Mustafa Bozbey) geçen gün çıkmış ne diyor? 'Bu Togg'un fabrikasını niye Bursa'ya yaptınız' diyor değil mi? Biz Togg'un fabrikasını yapacağımızı ilan ettiğimizde Türkiye'nin her bir şehrinden bizi aradılar. Fabrikanın kendi şehirlerine yapılmasını istediler. Böyle önemli bir proje, 'Avrupa'nın temiz boyahanesine sahip, en modern fabrikasını getirip de niye Bursa'ya yaptınız?' diye soran bir adam Bursa'yı yönetmeye talip. Bu zihniyetle Bursa yönetilir mi? Bu zihniyetle Bursa ileriye gider mi? Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. İnşallah yerelde ve merkezi hükümetle beraber uyumu sağlayacağız, sinerjiyi sağlayacağız ve şehrimizi inşa etmeye devam edeceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise tesisin Mustafakemalpaşa gençliğine hayırlı olmasını diledi. Programda, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı MHP'li Ahmet Beygirci de katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.