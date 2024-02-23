23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İslam'a hoş geldin! Futbolcu Jose Ignacio Peleterio Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

İslam'a hoş geldin! Futbolcu Jose Ignacio Peleterio Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
İslam’a hoş geldin! Futbolcu Jose Ignacio Peleterio Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Eski İspanyol futbolcu Jose Ignacio (Jota) Peleterio, Müslüman olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Öte yandan Arkadaşı Buresli'nin evinde dün akşam yemek yemediğini ve Kuveytli arkadaşının annesinin kendisine bir pasta hazırlayarak üzerine "İslam'a hoş geldin" yazdığını anlatan Peleiro, İslam'ı bu aile ile tanıdığını ve sevdiğini, gelecekte kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves, İngiltere'de Brentford, Birmingham City ve Aston Villa takımlarında forma giyen 39 yaşındaki Jota Peleiro, 11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak Müslüman olduğunu açıkladı.

Peleiro, sosyal medyada yayımladığı videoda, Buresli'yi tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"YARADAN'A DÖNMEK NE BÜYÜK BİR NİMET"

Eski İspanyol futbolcu, Kuveytli arkadaşı Buresli'ye de seslenerek, "Allah size bereket ve mutluluk versin. Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet." şeklinde konuştu.



"HAYATIMIN EN İYİ DÖNEMİNDEYİM"

Kuveyt'in Al Qabas gazetesine de konuşan Peleiro, "Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim." dedi.

"İSLAM'A HOŞ GELDİN"
Arkadaşı Buresli'nin evinde dün akşam yemek yemediğini ve Kuveytli arkadaşının annesinin kendisine bir pasta hazırlayarak üzerine "İslam'a hoş geldin" yazdığını anlatan Peleiro, İslam'ı bu aile ile tanıdığını ve sevdiğini, gelecekte kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Peleiro'nun Müslüman olmasına geniş yer ayırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA