İslam’a hoş geldin! Futbolcu Jose Ignacio Peleterio Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu





"HAYATIMIN EN İYİ DÖNEMİNDEYİM"

Kuveyt'in Al Qabas gazetesine de konuşan Peleiro, "Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim." dedi.



"İSLAM'A HOŞ GELDİN"

Arkadaşı Buresli'nin evinde dün akşam yemek yemediğini ve Kuveytli arkadaşının annesinin kendisine bir pasta hazırlayarak üzerine "İslam'a hoş geldin" yazdığını anlatan Peleiro, İslam'ı bu aile ile tanıdığını ve sevdiğini, gelecekte kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Peleiro'nun Müslüman olmasına geniş yer ayırdı.