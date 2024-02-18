Milli güreşçi Taha Akgül 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Son dakika haberi... Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Taha Akgül’ü telefonla arayıp tebrik etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
BAKAN BAK TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, serbest stil 125 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Taha Akgül'ü, yayımladığı mesajla kutladı.
Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum. 11. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."
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