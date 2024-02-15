Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Bayern Münih eli boş döndü! PSG avantajı kaptı...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, sahasında Alman devi Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederken, gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, İspanyol ekibi Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Lazio, Bayern Münih'i 1-0, Paris Saint-Germain (PSG) Real Sociedad'ı 2-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.
İtalya'nın Lazio takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.
Maçın 67. dakikasında Bayern Münihli Dayot Upamecano'nun rakibi Gustav Isaksen'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ve Upamecano'ya kırmızı kart verdi.
Penaltı atışını 69. dakikada gole çeviren Ciro Immobile, Lazio'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi.
PSG EVİNDE HATA YAPMADI
Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, İspanya'nın Real Sociedad takımını konuk etti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 58. dakikada Kylian Mbappe ve 70. dakikada Bradley Barcola'nın golleriyle 2-0 kazandı.
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