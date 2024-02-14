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TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Tarih verildi

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Giriş Tarihi: 14.02.2024
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TFF’den yayın ihalesi açıklaması! Tarih verildi

Son dakika... TFF, gelecek sezonun yayın ihalesi hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplandı.

TFF'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1'inci Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24'üncü maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak.

TARİH VERİLDİ

Açıklamada ayrıca ihale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

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