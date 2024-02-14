TFF’den yayın ihalesi açıklaması! Tarih verildi

TFF'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI



TFF'den yapılan açıklamaya göre Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1'inci Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24'üncü maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak.