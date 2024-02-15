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Süper Lig'de 26.hafta maçlarının hakemleri belli oldu! İşte kritik maçların hakemleri...

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Giriş Tarihi: 15.02.2024
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Süper Lig’de 26.hafta maçlarının hakemleri belli oldu! İşte kritik maçların hakemleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Ankaragücü-Galatasaray maçını Ali Şansalan, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını ise Arda Kardeşler yönetecek. İşte detaylar...

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