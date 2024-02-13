Rıza Kayaalp'ten Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya! Minik kızı en büyük destekçisi oldu
Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu.
Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.
"SONRAKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK BOYNUMUZUN BORCU OLDU"
14'üncü kez final oynamasının tarihi bir başarı olduğunu anımsatan Rıza Kayaalp, "14'üncü finalimi yaptım. Çok istiyordum. Belki de bu yüzden de oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğimiz bir maç, bir anlık boşluğuma denk geldi. Normalde bu oyunu yiyecek sporcu değilim. Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla oldu. Baskı kurmaya devam edecektik. Hayatta yemeyeğim bir oyunu yedik. Yapacak bir şey yok. Olimpiyatlara hazırlanacağız. Olimpiyat yoluna devam edeceğiz. 14'üncü final. Rekor için bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu. 12'nci şampiyonluğun sonunda 13'üncüyü kızımla kutlamak istedim. Kızımla şampiyonluğu yaşamak için gücümü de kullanmaya çalıştım. Ani bir boşluğuma geldi. Olmadı." diye konuştu.
KIZI AY VERA'DAN DESTEK
Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu.
Final maçında Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera sürekli olarak "Baba baba…" diyerek milli sporcuya destek olurken, elinde Türk Bayrağı'nı salladı. Eşi Zeynep Kayaalp de tribünde büyük bir heyecan içinde mücadaleyi takip etti.
Rıza Kayaalp'ı müsabakanın ardından kızı ve eşi sarılarak teselli etti. 14'üncü kez final oynayan Rıza Kayaalp daha önce 12 kez kazandığı Avrupa Şampiyonluğunu 13'e çıkartamayarak rekorun eşiğinden döndü.
Rus sporcu Karelin ve Rıza'nın 12'şer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
BAKAN BAK, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN MİLLİ GÜREŞÇİLERİ KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum.
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