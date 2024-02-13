Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi!

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra yönetici Metin Korkmaz da PFDK'ye sevkine karar verilen isimlerden oldu.