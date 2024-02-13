13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2024
ABONE OL
Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş'ı çeşitli gerekçelerle disipline verdi.

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakaret, tehdit, sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra yönetici Metin Korkmaz da PFDK'ye sevkine karar verilen isimlerden oldu.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun da tedbirli olarak disipline sevk edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü görevlilerinden Mario Branco da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA