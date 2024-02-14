Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı! Real Madrid ve Manchester City avantaj sağladı

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Kevin de Bruyne, 45+1'inci dakikada Bernardo Silva ve 90+3'üncü dakikada Phil Foden attı. Ev sahibinin tek golü ise 34'üncü dakikada Magnus Mattsson'dan geldi.



Bu iki mücadelenin rövanş karşılaşmaları 6 Mart'ta oynanacak.

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