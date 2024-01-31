Türk futbolunda yeni dönem! VAR kayıtları açıklanacak! MHK yapısı değişiyor...

MHK'NİN YAPISI DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.

Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3'ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği'nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak. Burada bir noktaya açıklık getiren Eröğüt, "Kamuoyunda yanlış bir anlaşılma oldu. Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliğinin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak." diye konuştu.