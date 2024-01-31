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Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Miguel Crespo resmen Rayo Vallecano'da...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Miguel Crespo resmen Rayo Vallecano’da...

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo, İspanya La Liga kulübü Rayo Vallecano'ya kiralanırken sarı lacivertliler transferi resmen duyurdu. İspanyol ekibi ile yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, satın alma opsiyonu ile birlikte La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandı.

27 yaşındaki defansif orta saha, sezon sonuna kadar İspanyol kulübünde forma giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

VALLECANO DA AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Rayo Vallecano da Crespo'nun transferini duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Miguel Crespo yeni bir Rayo Vallecano futbolcusu. Orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek" ifadeleri yer aldı.

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