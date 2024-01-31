Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Miguel Crespo resmen Rayo Vallecano’da...

VALLECANO DA AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Rayo Vallecano da Crespo'nun transferini duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Miguel Crespo yeni bir Rayo Vallecano futbolcusu. Orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek" ifadeleri yer aldı.