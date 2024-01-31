Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Miguel Crespo resmen Rayo Vallecano'da...
Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo, İspanya La Liga kulübü Rayo Vallecano'ya kiralanırken sarı lacivertliler transferi resmen duyurdu. İspanyol ekibi ile yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, satın alma opsiyonu ile birlikte La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandı.
27 yaşındaki defansif orta saha, sezon sonuna kadar İspanyol kulübünde forma giyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.
VALLECANO DA AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Rayo Vallecano da Crespo'nun transferini duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Miguel Crespo yeni bir Rayo Vallecano futbolcusu. Orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek" ifadeleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İsmail Kartal bu işi biliyor! 65 gol 14 asist! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu