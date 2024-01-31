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Galatasaray'da Tete'nin talipleri sıraya girdi! Brezilya yolcusu...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Galatasaray’da Tete’nin talipleri sıraya girdi! Brezilya yolcusu...

Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü veremeyen Mateus Tete için Brezilya ekibi Palmeiras'tan teklif geldi. Yıldız oyuncu ile Bahia ve Flamengo'nun da ilgileniyor. İşte detaylar...

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