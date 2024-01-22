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Son dakika: TFF'den şike iddialarına yönelik açıklama! Başvuru yapılmadan bilgimiz dışında oynandı

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Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Son dakika: TFF’den şike iddialarına yönelik açıklama! Başvuru yapılmadan bilgimiz dışında oynandı

TFF'den Rapid Wien-Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi. Açıklamada "18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı herhangi bir başvuru yapılmadığında TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

TFF'den Rapid Wien-Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi.

İşte o açıklama...

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.

Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.

Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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