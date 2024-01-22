Son dakika: TFF'den şike iddialarına yönelik açıklama! Başvuru yapılmadan bilgimiz dışında oynandı
TFF'den Rapid Wien-Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi. Açıklamada "18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı herhangi bir başvuru yapılmadığında TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
TFF'den Rapid Wien-Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi.
İşte o açıklama...
"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.
Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.
TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.
Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.
Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!
- X hastalığı nedir, ne anlama geliyor? DSÖ yeni salgın tehdidini duyurdu! X hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı?
- AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
- 22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya'ya hayırlı uğurlu olsun
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...