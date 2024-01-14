Panathinaikos Fenerbahçeli Samet Akaydın’ı kiraladı

Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.

BU SEZON TÜM KULVARLARDA 11 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.



29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.