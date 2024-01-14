Panathinaikos Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı kiraladı
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydın, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı.
Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydın'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.
BU SEZON TÜM KULVARLARDA 11 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya Ahırlı, Akören, Akşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...
- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
- 40 hastalıktan koruyor! Tahin pekmez, süt karışımının mucizevi 10 faydası...
- Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi
- RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024! İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...
- Kocaeli Gölcük, İzmit, Kandıra ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Kocaeli Derince, Dilovası, Gebze ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Kocaeli Başiskele, Çayırova, Darıca ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Gaziantep Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
- 57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...