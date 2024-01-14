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Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Avcı'dan sürpriz ilk 11

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Avcı’dan sürpriz ilk 11

Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bahattin Şimşek tarafından yönetilen Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçı, Antalya Stadyumu'nde oynanıyor. Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Corendon Airlines Park'ta Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Bitexen Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ile Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

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