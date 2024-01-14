Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Avcı’dan sürpriz ilk 11

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Corendon Airlines Park'ta Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.