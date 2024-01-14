Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Fenerbahçe'den büyük umutlarla dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, sakatlıklarının ardından forma takımda şansı bulmaya başladı. Peki, sergilediği performansla tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti'yi etkileyen Arda Güler, El Clasico'da forma giyecek mi? İspanyol basını bombayı patlattı. İşte detaylar...
Transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.
3 SAKATLIK BİRDEN YAŞADI
İlk olarak Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, formasından aylarca uzak kaldı. Daha sonra iyileşen milli futbolcu, ilk maçına çıkmadan bir kez daha sakatlandı.
İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.
Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, takımla çalışmalara başlamıştı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalara başladı ve maça çıkar duruma geldi.
CARLO ANCELOTTI'Yİ ETKİLEDİ
Türk futbolseerlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, ilk maçına Arandina karşısında çıktı ve bir kez daha adından söz ettirdi.
Her fırsatta Arda Güler'in antrenma performansını öven ve yakın zamanda formayı alacağını söyleyen Ancelotti, milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanıyor.
ARDA GÜLER BİR İLK YAŞAYACAK
Son olarak da geçtiğimiz gün İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynanan Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahne alan Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak.
EL CLASICO'DA FORMA ŞANSI BULACAK MI?
İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Riyad'da oynanacak karşılaşma bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
İSPANYOL BASINI DUYURDU
İspanyol basınından Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen haber sitesi, Arda Güler için flaş bir haberi duyurdu.
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