Süper Lig’de yeni dönem! İkinci yarıdan itibaren resmen başlıyor! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor...





3 DAKİKAYI BULAN UYGULAMA SÜRESİ SANİYELERE İNDİRİLECEK



Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.