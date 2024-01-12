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Süper Lig'de yeni dönem! İkinci yarıdan itibaren resmen başlıyor! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor...

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Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Süper Lig’de yeni dönem! İkinci yarıdan itibaren resmen başlıyor! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını açıkladı. 20 Süper Lig stadyumunda altyapı kurulumları tamamlanırken uygulamanın nasıl işleyeceği de belli oldu. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.



20 SÜPER LİG STADYUMUNDA ALTYAPI KURULUMLARI TAMAMLANDI

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20'nci hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.



3 DAKİKAYI BULAN UYGULAMA SÜRESİ SANİYELERE İNDİRİLECEK

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.

Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ GELİYOR

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