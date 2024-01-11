Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Dünya yıldızına kancayı taktı
Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, kadrosundaki yıldızlarıyla gol olup yağmaya devam ediyor. Emin adımlarla Süper Lig'de zirve koltuğunda bulunan Kanarya, Leonardo Bonucci transferinin ardından başka bir dünya yıldızı için de devreye girdi.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
FENERBAHÇE BU SEZON GOL OLDU YAĞDI
Süper Lig'de bu sezon toplamda 19 maça çıkan Fenerbahçe; 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, tamı tamına 56 gol atmayı başardı.
Ayırca Kanarya bu maçlarda 2.63'lük maç başı puan ortalaması yakalayarak iyi bir gidişata imza attı.
AVRUPA'DA DOLU DİZGİN
Sezona UEFA Konferans Ligi ile start veren Fenerbahçe, H grubunu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna kaldı.
Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kulvarda da başarıyı hedefliyor.
F.BAHÇE'DE ARA TRANSFER BOMBALARI
Bu bağlamda ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Kanarya, ilk olarak dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
KRUNIC İLE İMZA AŞAMASINA GELİNDİ
Ayrıca orta sahasını güçlendirecek olan İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, Rade Krunic ile imza aşamasına geldi.
KANARYA MARCO REUS'UN PEŞİNE DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncunun Dortmund forması giyen Marco Reus olduğu öğrenildi.
Yıldız oyuncu için transfer girişimlerini başlatmak isteyen sarı-lacivertli ekip ilk teklifi hazırlıyor.
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