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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler sürprizi

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Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler sürprizi

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında uğradığı yumruklu saldırının ardından Halil Umut Meler'e de ilk kez görev verildi.

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