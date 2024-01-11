TFF resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda yeni formata geçildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundan itibaren yeni formata geçileceğini bildirdi. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Kupası'nın 24 takımın katılımıyla 6'şar ekipli 4 grupta oynanacağını açıkladı. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine gidildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.
1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.
GRUP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR
2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.
Diğer detaylar sezon sonunda ilan edilecek Türkiye Kupası Statüsü ile açıklanacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi