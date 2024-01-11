CANLI I Sivasspor-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan deplasmanda galibiyet peşinde...

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.



Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.