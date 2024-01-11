CANLI I Sivasspor-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan deplasmanda galibiyet peşinde...
Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray erteleme maçında Sivasspor'a deplasmanda konuk olacak. Aslan çeşitli nedenlerle tam 7 as oyuncusundan eksik bir şekilde Sivas'a giderken, bu karşılaşmayı kazanarak rakibi Fenerbahçe'nin ardından zirve takibini sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 16.haftasının erteleme maçında şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Tam 7 eksikle Sivas'a giden Aslan, rakibi Fenerbahçe'nin 7-1 kazandığı karşılaşmanın ardından bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
SON 6 MAÇTA MAĞLUBİYET YAŞAMADI
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
GALATASARAY'DA 7 EKSİK
Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bugünkü maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Sacha Boey, ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda bugün sahadaki yerlerini alacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.
Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
SİVASSPOR'DA TEK EKSİK
Ligde geride kalan haftalarda 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor 24 puan topladı. Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bugün karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Alaaddin, Caner, Charisis, Hakan, Emre, Samu Saiz, Koita, Barrow
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil
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