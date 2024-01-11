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Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti! İlk 11'de kaç yabancı oyuncu forma giyebilir? TFF son dakika olarak duyurdu...

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı değişti! İlk 11’de kaç yabancı oyuncu forma giyebilir? TFF son dakika olarak duyurdu...

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Süper Lig'de ilk 11'de oynayacak yabancı oyuncu sayısına ilişkin flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

İLK 11'DEKİ SINIRLAMA KALDIRILDI

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A TAKIM LİSTESİ 26'YA DÜŞTÜ

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu kararlarının detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

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