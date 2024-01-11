Zinedine Zidane’nın yeni adresini duyurdular

KARİYER ÖZETİ

Teknik direktör olarak sadece Real Madrid'de görev alan Zinedine Zidane, 263 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalardan 174 galibiyet, 53 beraberlik ve 36 mağlubiyet alarak maç başına 2.19 puan ortalaması yakaladı. 51 yaşındaki başarılı çalıştırıcı İspanyol devinde, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 İspanyol Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Şampiyonu ve 2 de UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.