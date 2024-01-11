Zinedine Zidane'nın yeni adresini duyurdular
Zinedine Zidane teknik direktörlüğe geri dönüyor. Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve uzun süredir sessizliğini koruyan başarılı hoca Zinedine Zidane'ın yeni adresini duyurdular.
Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane'ın yeni adresini duyurdular. Uzun süredir sessizliğini sürdüren başarılı teknik direktör Zinedine Zidane'ın Manchester United'ın başına geçeceği iddia edildi.
ZINEDINE ZIDANE, GERİ DÖNÜYOR
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, birçok başarıya imza attığı dev kulüpten 2021'in yazında ayrılmıştı. Uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan ve sessizliğini koruyan 51 yaşındaki çalıştırıcı, geri dönmeye hazırlanıyor.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
İngiltere basınında yer alan habere göre; Erik ten Hag ile yolları ayırmayı düşünen Manchester United'ın hedefi belli oldu. Ada ekibi, Hollandalı çalıştırıcının ardından takımı Zinedine Zidane'a emanet etmeyi planlıyor.
KARİYER ÖZETİ
Teknik direktör olarak sadece Real Madrid'de görev alan Zinedine Zidane, 263 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalardan 174 galibiyet, 53 beraberlik ve 36 mağlubiyet alarak maç başına 2.19 puan ortalaması yakaladı. 51 yaşındaki başarılı çalıştırıcı İspanyol devinde, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 İspanyol Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Şampiyonu ve 2 de UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.
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