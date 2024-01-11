Galatasaray'da sürpriz Angelino, Berkan Kutlu ve Dubois gelişmesi! Dursun Özbek resmen açıkladı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışında bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, sarı kırmızılı takımın devre arası transfer dönemiyle ilgili de konuşurken, Angelino, Berkan Kutlu, Dubois'in son durumunu anlattı.
Trendyol Süper Lig'de liderlik için mücadele eden Galatasaray bugün Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemlerde ortaya atılan maddi problemler konusundaki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.
SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Galatasaray'ın ödemeleri, projeleri ve transferleri hakkında çarpıcı cevaplar verdi.
Levent Tüzemen: Son dönemde çıkan 'Paralar ödenmiyor' haberlerini dün sabah Dursun Özbek'e direkt sordum. Net ifadelerle iddiaları yalanladı. "Primleri salı günü, maaşları da bugün (dün) ödedik" diyen Başkan, "Futbolculara borç yok. Söylenenler tamamen hayal ürünü" dedi.
Transferde ise öncelik sol bekte… Angelino için de Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler devam ediyor.
Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada Galatasaray'a yapılan algı operasyonlarında ekonomik krizin varlığından söz ediliyordu. Böyle bir hayali krizi, sosyal medyadaki troller de sürekli köpürtüyordu. 'Kriz var mı yok mu' diye G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten bir randevu istedim ve dün sabah 09.00'da görüştüm.
GALATASARAY'DA MALİ KRİZ VAR MI?
Başkana "Gerçekten G.Saray'da bir kriz var mı yoksa bilerek, isteyerek bir algı operasyonu mu yapılıyor?" diye sordum. Başkan'ın anlattıklarını paylaşıyorum…
DURSUN ÖZBEK: "GÜNÜ GELDİĞİNDE ÖDEMELER YAPILIR"
"G.Saray'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür. G.Saray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık. Bizim şu anda G.Saraylı oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır.
"BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE G.SARAY'IN BİR KURUŞUNU YEDİRTMEM"
Ayrıca şunu söylüyorum, ben başkan olduğum sürece G.Saray'ın bir kuruşunu kimseye yedirtmem. Yönetimdeki bazı isimler yaratılan spekülasyonlarla bilerek yıpratılmaya çalışılıyor. G.Saray'a gelen ve giden paralarla ilgili benim iznim olmadan kimse hareket edemez. Ben bütün ekonomik yapıya sahibim.
Örneğin; Kemerburgaz projesini G.Saray kendi imkânlarıyla yapıyor. Bu zamana kadar 140 milyon TL para harcadık. Kaba inşaat tamamen bitti. Şimdi cam, çerçeve ve dekorasyona başladık. Bir aksilik olmazsa lig bitmeden Kemerburgaz'ı tamamlamış olacağız.
"KOLA YENİ BİR SPONSOR ARIYORUZ"
Sponsorlarımızla ilgili bir sürü dedikodu üretiliyor. GKN Kargo'nun işleri bozulmuş ve konkordato ilan etmişler. Her iş adamı böyle bir sıkıntı yaşayabilir. Bizim formamızdaki kol sponsoruydu. 42 milyon TL'lik taahhüttün yarısını bize zaten ödedi. Aldığı locanın da parasını ödedi.
Bazı taahhütler konusunda vermiş oldukları çeklerin ödeyeceğinin de sözünü verdi ve koldan çıktı. Şimdi biz oraya bir başka sponsor alacağız. G.Saray'ın geleceği adına da en büyük projemizi Florya'da yapacağız. Şu anda G.Saray'da ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor."
"OTEL PARASINI KULÜBE YÜKLEMEM"
Ben bazı duyumlarımı Sayın Başkan Dursun Özbek'e ilettim. Özellikle G.Saray'a finansal konuda başkanın destek çıktığını söyledim. Kendisi de bana "Bir başkanın görevlerinden bir tanesi de finansal desteği gerektiğinde yapmaktır" dedi.
İkinci öğrendiğim konu ise sporcuların kamp dönemlerini başkanın otellerinde yapmasıydı. "Bu doğru mu?" diye sordum. "Evet doğru ama bu kampın bedellerini asla kulübe yük olarak bindirmiyoruz. Ben bunları kulübe bağış makbuzuyla hallediyorum" açıklamasını yaptı.
"GÜMÜŞDAĞ İZİN VERİRSE DUBOİS GELİR"
Sohbet sırasında arada transfere dokundum. Öncelikle bir sol bek aradıklarını vurguladı. Angelino için Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Leo Dubois geri gelecek mi dedim. Başakşehir ile yaptığımız bir anlaşma var.
Eğer ihtiyacımız olur, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuda yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" dedi. Berkan Kutlu'nun geri döneceğini vurgulayan Başkan Özbek, Yunus Akgün ile ilgili dönüş konusunda bir görüşme olmadığını söyledi.
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