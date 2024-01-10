Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul’a geldi

2006 yılında İtalyan ekibi Inter'in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1 sene sonra Treviso'ya kiralandı. Burada 1,5 sezon forma giyip geri dönen Bonucci, daha sonra Pisa'da yarım sezon oynadı.

2010 yılında Juventus'a transfer olup burada 7 sezon forma giyen savunma oyuncusu, ardından bir başka İtalyan devi Milan'la anlaştı.

Kırmızı-siyahlı takımın formasını 1 sezon giyip yeniden Juventus'a dönen tecrübeli futbolcu, sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin'e imza atarak ilk kez İtalya dışına çıktı.