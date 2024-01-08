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Halil Umut Meler'in darbedilmesine ilişkin yargılamalara başlanıyor! Faruk Koca ve 4 sanık mahkemeye çıkacak

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Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Halil Umut Meler’in darbedilmesine ilişkin yargılamalara başlanıyor! Faruk Koca ve 4 sanık mahkemeye çıkacak

Hakem Halil Umut Meler'in darbedilmesine ilişkin eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına yarın Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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