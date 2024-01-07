Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

FERNANDO SANTOS KİMDİR?



Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı.

Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı.

Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Santos, oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı.

Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü.