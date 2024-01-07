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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş, teknik direktörlük görevine son olarak Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Portekizli Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı. Bu noktada futbolseverler, Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusunu gündeme taşıyor. İşte haberin detayları...

Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonuna getirdiği ismi açıkladı. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu?, Fernando Santos kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...

Fernando Santos'un yardımcılıklarını;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı.

Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı.

Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Santos, oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı.

Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü.

Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı.

Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde gelirken, Santos son olarak Polonya milli takımında görev aldı.

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