TFF’den Süper Kupa açıklaması: Teklif Suudilerden geldi iki kulübümüz de onayladı

"TEKLİF RİYAD'DAN GELDİ"

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

"ATATÜRK İLKELERİ TARTIŞMAYA KAPALI"

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.