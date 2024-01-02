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TFF'den Süper Kupa açıklaması: Teklif Suudilerden geldi iki kulübümüz de onayladı

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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TFF’den Süper Kupa açıklaması: Teklif Suudilerden geldi iki kulübümüz de onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması teklifi Saudi Media Company şirketinden gelerek her iki kulübün onayıyla imzaya taşındığı ve Başkan Erdoğan'ın bu sürece dahil olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

İşte açıklamanın detayları:

"SİYASETLE SPOR KARIŞTIRILMAMALI"

Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

"TEKLİF RİYAD'DAN GELDİ"

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

"ATATÜRK İLKELERİ TARTIŞMAYA KAPALI"

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

"PROSEDÜRLER MAÇ İÇİN GEÇERLİ"

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Başkan Erdoğan’dan flaş Süper Kupa mesajı

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