Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa mesajı: Sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlış

Ayasofya'yı biz açtık onu koruyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Üstadın geride bıraktığı ilim, kültür, sanat birikiminin genç sanatçılarımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ödül takdim edeceğimiz kişilerin arasında gençleri görmekten mutlu oluyoruz. Bu yılki Necip Fazıl Ödülü'ne Vakitsiz Ölüler isimli Kitabıyla Sema Bayar, İnsansın ve Akşam adını taşıyan ilk şiir kitabıyla Rıdvan Tulum layık görüldü. Kendilerini tebrik ediyorum. Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nü ise Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Romanlarında ele aldığı meseleleri sağlam bir zemine oturtan Selahattin Yusuf kardeşimizi tebrik ediyorum. Necip Fazıl Ödülü'müzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Ali Günvar'ı tebrik ediyorum. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nü Ayhan Çitil'e takdim ediyoruz. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'müzün bu yıl ki sahibi değerli yazar ve yönetmen Nasır Hemir'dir. Çocuk Edebiyatı Ödülümüzün sahibi Figen Yaman Coşar kardeşimizdir. Görsel Sanatlar Ödülümüzü Selahattin Sancaklı'ya takdim ediyoruz. Mimarlık Ödülümüzü ise 6 isme birden veriyoruz. Müzik Ödülü'ne genç piyanistimiz Büşra Kayıkçı layık görüldü."

"HAMAS'I BAHANE EDİP NETANYAHU'YU MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRLAR"



Kültür sanat hayatımızın büyümesine ket vuran al gülüm ver gülüm ideolojisidir. Çok katmanlı bu ilişkilere rastlıyoruz. Hükümet olarak son 21 yılda siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Kültür sanat alanındaki vesayeti bitirmekte hala muvaffak olamadık. Türkiye'ye dair pek çok tartışmada bu zihniyetin karanlık yüzüne tanık oluyoruz. Kendi dünya görüşünden olduğu için katillere teröristlere tacizcileri ülke ve millete düşmanlarına leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali parasını verenin plağını çalan bu çevrelerin temel özelliği her seferinde ülkenin karşısında konumlanmasıdır. Hak ve özgürlükler konusunda ahkam keserler ama başörtüsü yasağına bir şey söylemezler. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar Gazze'de devam eden İsrail vahşeti karşısında tek kelime etmezler. Hatta Hamas'ı bahane edip Netanyahu'yu meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunları ülkenin hayrına olan hiçbir meselede ortada göremezsiniz ama vesayetçiler adına gazete köşelerinden darbeciler adına televizyon ekranlarından sağ sola ayar verirken mutlaka görürsünüz. Bu mücadelemizden zaferle çıkacağız.

SÜPER KUPA MESAJI: SPORUN SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR

Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR"

Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.



BAKAN ERSOY'DAN 'NECİP FAZIL MİRASI' AÇIKLAMASI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz" dedi.

HÜSREV HATEMİ NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hüsrev Hatemi İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.



BÜŞRA KAYIKÇI NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Kayıkçı, "Kendimi esas ifade ettiğim yerim enstrümanım." dedi.

Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen Kayıkçı "Kubbe" adlı eserini icra etti.

NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit ve B. Sami Ateşçi "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

Divleli, burada yaptığı konuşmada "Mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması da önemlidir." dedi.

SELAHATTİN SANCAKLI NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Selahattin Sancaklı, yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul'un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görülmüştür

FİGEN YAMAN COŞAR NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Figen Yaman Coşar, Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.

Coşar, "Biz bütün dünyanın hamisiyiz." dedi.

NACER KHEMİR NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Nacer Khemir, Modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

Nacer Khemir, "Necip Fazıl, bir şair ve müteşekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adadı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu." dedi.

RIDVAN TULUM NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Rıdvan Tulum, "İnsansın ve Akşam" kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

Tulum, "Şair sezgisi olan insandır. Dünyada istisnadır onun sezgisi. Çünkü o, zaman zaman adaletin ve gerçeğin yerini işaret etmekle yükümlüdür." dedi.

SEMA BAYAR NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Sema Bayar, yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

Bayar, "Ödülümü; Filistin özelinde dünyanın haysiyet davasını güden tüm direnişçiler ve kahraman Mehmetçiğimiz adına alıyorum." dedi.

AHMET AYHAN ÇİTİL, NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, metafizik, matematik, din, ahlâk, sosyal bilimler, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

Törende konuşan Çitil, " İslam dünyası çok uzun zamandır krizde. Her zaman birinci sınıf düşüncelerle bu krizler aşıldı." ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN YUSUF NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.

Törende konuşma yapan Yusuf, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var." dedi.

ALİ GÜNVAR NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜ

Dr. Ali Günvar, yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül sahibi Ali Günvar, "Ben bu ödülü; Filistin'de şehit edilen ve kendi dillerinde şiir yazdırılmayan şairlere ithafen alıyorum." dedi.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2023

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan Jüri'nin aldığı kararlar neticesinde 2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar

Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı

Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üni. Ballıca Kampüsü'nde Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü (H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar & Ahmet Yılmaz, Y. İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi)

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev Hatemi