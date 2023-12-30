Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı: Sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, “Üstadın en büyük mücadelesiydi! Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk.” mesajını verdi. Gençlere kritik bir de yerel seçim çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Riyad'daki iptal olan Süper Kupa finaline de değinen Başkan Erdoğan, muhalefetin provokasyonunu ağır bir şekilde eleştirdi, "Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. CHP samimiyse bölücü uzantı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz" cümlesini kurdu.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum. Necip Fazıl, Büyük Doğu davası için fikir çilesi çeken, edebiyatın her alanında eserler veren yiğit bir münevverdi. Kaleme aldığı eserleriyle, zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle, ömrü boyunca dik duruşuyla merhum Üstadımız, deha derecesinde bir inşa ve ibda kudretine sahip, mümtaz bir şahsiyettir. Bu ödüllerle Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyoruz. Ödüller daha büyük başarıların müjdeleyicisi olacak.
İki ay önce ebediyete yolcu ettiğimiz üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i de buradan rahmetle anıyorum. Son olarak Haziran ayında 40 yıl 40 eser Etkinliği'nde bir araya gelmiştik. Mevla mekanını cennet eylesin. İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları, geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor.
Yeni yetişen gençlerimizin, üstatlarından devraldığı emaneti, hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star Gazetesi'nden ödül programının geliştirilerek mutlaka devam etmesini istedim. TürkMedya gurubumuz, ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kendilerini bizi mahcup etmedikleri, hem de bize mahcup olmadıkları için gönülden tebrik ediyorum. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok kendisi bir Ayasofya aşığı olan Üstad'a ağır geliyordu. Üstad'ın mücadelesi, Türk Milleti'ni ruh köküyle yeniden buluşturmaktı.
AYASOFYA SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI: FATİH'İN EMANETİNİ ASLİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURDUK
Diğer yandan Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, "Üstadın en büyük mücadelesiydi! Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk" mesajını verdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Üstad, gerçekleştirmek için bütün ömrünü vakfettiği ideallerini, genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Üstat, defalarca hapse girdi, birçok haksızlığa maruz kaldı ancak inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk.
"31 MART İSTANBUL'U YENİDEN ASLINA RÜCU ETTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ"
31 Mart çok önemli. Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette ki gençlerimizdir. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü. Ayasofya'nın yanındaki müktesabat rahmetli Kadir bey zamanında yenilendi. Şu andaki zat oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman çöp çukur çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Onlara nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için çok önemli.
Ayasofya'yı biz açtık onu koruyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Üstadın geride bıraktığı ilim, kültür, sanat birikiminin genç sanatçılarımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ödül takdim edeceğimiz kişilerin arasında gençleri görmekten mutlu oluyoruz. Bu yılki Necip Fazıl Ödülü'ne Vakitsiz Ölüler isimli Kitabıyla Sema Bayar, İnsansın ve Akşam adını taşıyan ilk şiir kitabıyla Rıdvan Tulum layık görüldü. Kendilerini tebrik ediyorum. Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nü ise Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Romanlarında ele aldığı meseleleri sağlam bir zemine oturtan Selahattin Yusuf kardeşimizi tebrik ediyorum. Necip Fazıl Ödülü'müzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Ali Günvar'ı tebrik ediyorum. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nü Ayhan Çitil'e takdim ediyoruz. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'müzün bu yıl ki sahibi değerli yazar ve yönetmen Nasır Hemir'dir. Çocuk Edebiyatı Ödülümüzün sahibi Figen Yaman Coşar kardeşimizdir. Görsel Sanatlar Ödülümüzü Selahattin Sancaklı'ya takdim ediyoruz. Mimarlık Ödülümüzü ise 6 isme birden veriyoruz. Müzik Ödülü'ne genç piyanistimiz Büşra Kayıkçı layık görüldü."
"HAMAS'I BAHANE EDİP NETANYAHU'YU MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIRLAR"
Kültür sanat hayatımızın büyümesine ket vuran al gülüm ver gülüm ideolojisidir. Çok katmanlı bu ilişkilere rastlıyoruz. Hükümet olarak son 21 yılda siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Kültür sanat alanındaki vesayeti bitirmekte hala muvaffak olamadık. Türkiye'ye dair pek çok tartışmada bu zihniyetin karanlık yüzüne tanık oluyoruz. Kendi dünya görüşünden olduğu için katillere teröristlere tacizcileri ülke ve millete düşmanlarına leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali parasını verenin plağını çalan bu çevrelerin temel özelliği her seferinde ülkenin karşısında konumlanmasıdır. Hak ve özgürlükler konusunda ahkam keserler ama başörtüsü yasağına bir şey söylemezler. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar Gazze'de devam eden İsrail vahşeti karşısında tek kelime etmezler. Hatta Hamas'ı bahane edip Netanyahu'yu meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunları ülkenin hayrına olan hiçbir meselede ortada göremezsiniz ama vesayetçiler adına gazete köşelerinden darbeciler adına televizyon ekranlarından sağ sola ayar verirken mutlaka görürsünüz. Bu mücadelemizden zaferle çıkacağız.
SÜPER KUPA MESAJI: SPORUN SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR
Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz.
"GAZİ MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR"
Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.
BAKAN ERSOY'DAN 'NECİP FAZIL MİRASI' AÇIKLAMASI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy, "Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz" dedi.
HÜSREV HATEMİ NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Hüsrev Hatemi İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.
BÜŞRA KAYIKÇI NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.
Kayıkçı, "Kendimi esas ifade ettiğim yerim enstrümanım." dedi.
Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen Kayıkçı "Kubbe" adlı eserini icra etti.
NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU
H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit ve B. Sami Ateşçi "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.
Divleli, burada yaptığı konuşmada "Mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması da önemlidir." dedi.
SELAHATTİN SANCAKLI NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Selahattin Sancaklı, yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul'un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görülmüştür
FİGEN YAMAN COŞAR NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Figen Yaman Coşar, Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.
Coşar, "Biz bütün dünyanın hamisiyiz." dedi.
NACER KHEMİR NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Nacer Khemir, Modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.
Nacer Khemir, "Necip Fazıl, bir şair ve müteşekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adadı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu." dedi.
RIDVAN TULUM NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Rıdvan Tulum, "İnsansın ve Akşam" kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.
Tulum, "Şair sezgisi olan insandır. Dünyada istisnadır onun sezgisi. Çünkü o, zaman zaman adaletin ve gerçeğin yerini işaret etmekle yükümlüdür." dedi.
SEMA BAYAR NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Sema Bayar, yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.
Bayar, "Ödülümü; Filistin özelinde dünyanın haysiyet davasını güden tüm direnişçiler ve kahraman Mehmetçiğimiz adına alıyorum." dedi.
AHMET AYHAN ÇİTİL, NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, metafizik, matematik, din, ahlâk, sosyal bilimler, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.
Törende konuşan Çitil, " İslam dünyası çok uzun zamandır krizde. Her zaman birinci sınıf düşüncelerle bu krizler aşıldı." ifadelerini kullandı.
SELAHATTİN YUSUF NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.
Törende konuşma yapan Yusuf, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var." dedi.
ALİ GÜNVAR NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜ
Dr. Ali Günvar, yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.
Ödül sahibi Ali Günvar, "Ben bu ödülü; Filistin'de şehit edilen ve kendi dillerinde şiir yazdırılmayan şairlere ithafen alıyorum." dedi.
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2023
Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan Jüri'nin aldığı kararlar neticesinde 2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir
Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar
Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı
Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üni. Ballıca Kampüsü'nde Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü (H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar & Ahmet Yılmaz, Y. İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi)
Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı
Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev Hatemi
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