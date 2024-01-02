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Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Kaşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Kaşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nde heyecanı arttırmaya hazırlanıyor. Panathinaikos'un başına geçen Terim, ilk resmi maçına çıkmak üzere. Bu önemli mücadelede Panathinaikos, Giannina ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu çekişmeli karşılaşmayı merakla bekliyor. Maçın canlı yayın saati ve kanalı, taraftarlar tarafından araştırılırken, her iki takımın muhtemel 11'leri de büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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