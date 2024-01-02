Mesut Özil "çocukluk aşkım" dediği Fenerbahçe'yi bıraktı!

DERBİ GALİBİYETİ HEDİYE ETTİ

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu imza ile büyük ses getirmişti. Ancak sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktörlerle yaşadığı problemlerle gündeme gelen yıldız oyuncu, hayal kırıklığına uğratmıştı. Galatasaray deplasmanında gösterdiği performansla Kanarya'ya derbi galibiyeti de hediye eden Mesut Özil, 2022'nin yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e gitti. Özil, bir sonraki yaz futbolculuk kariyerini noktaladı.