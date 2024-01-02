Mesut Özil "çocukluk aşkım" dediği Fenerbahçe'yi bıraktı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Türkiye'ye transferi ile büyük ses getiren Mesut Özil, Fenerbahçe'deki performansıyla beklentileri karşılayamamış ve yollar ayrılmıştı. Özil, "Çocukluk aşkım" dediği sarı-lacivertlileri sosyal medyada takipten çıktı.
Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Mesut Özil, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertlilerden ayrılarak imzayı attığı Başakşehir'de futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil'den sürpriz bir hamle geldi.
DERBİ GALİBİYETİ HEDİYE ETTİ
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu imza ile büyük ses getirmişti. Ancak sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktörlerle yaşadığı problemlerle gündeme gelen yıldız oyuncu, hayal kırıklığına uğratmıştı. Galatasaray deplasmanında gösterdiği performansla Kanarya'ya derbi galibiyeti de hediye eden Mesut Özil, 2022'nin yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e gitti. Özil, bir sonraki yaz futbolculuk kariyerini noktaladı.
"ÇOCUKLUK AŞKIM" DEMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakıldığı günlerde bir açıklamada bulunan Mesut Özil, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var." demişti.
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