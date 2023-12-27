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Beşiktaş'ta transfer harekatı! İşte hedefteki 5 isim

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Beşiktaş’ta transfer harekatı! İşte hedefteki 5 isim

Beşiktaş'ta Samet Aybaba, devre arası için yerli oyuncular konusunda transfer listesini paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, yıldız futbolcular için planlamalara başladığı öğrenildi.

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