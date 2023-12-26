Fatih Terim Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaştı!
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaştığı iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın resmi görüşmeler yapmak üzere çarşamba günü Yunanistan'a gideceği belirtildi.
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.
Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.
BASKETTEN SONRA FUTBOL!
Yunan ekibinin basketbol takımının başına sezon öncesinde Galatasaray'da da görev yapan Ergin Ataman'ı getirmişti.
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