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Türkiye'nin El Clasico'su başladı! Fenerbahçe - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Türkiye’nin El Clasico’su başladı! Fenerbahçe - Galatasaray CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

27. dakikada Abdulkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Crespo'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayının yanında topun sahibi olan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

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