Celtic taraftarlarından Filistin’e destek! Bu sefer de pankart açtılar: Birçok ev bu gece üzgün





Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.

Filistin'e destek olduğu için ceza verilen Celtic taraftarı, Gazze'ye desteğine devam etti. İskoç taraftarlar İtalya deplasmanında Filistin bayrakları açmıştı.