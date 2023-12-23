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Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Bu sefer de pankart açtılar: Birçok ev bu gece üzgün

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Giriş Tarihi: 23.12.2023
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Celtic taraftarlarından Filistin’e destek! Bu sefer de pankart açtılar: Birçok ev bu gece üzgün

İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.

İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi Celtic taraftarlarından Filistin'e destek pankartları açıldı.

Yer alan pankartta, "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000'den fazla kişi öldürüldü, 8000'den fazla çocuk" ifadelerine yer verildi.

CEZA ALAN CELTİC TARAFTARI FİLİSTİN DESTEĞİNE DEVAM ETTİ

Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası verdi.

Celtic taraftarı, Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.



Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.

Filistin'e destek olduğu için ceza verilen Celtic taraftarı, Gazze'ye desteğine devam etti. İskoç taraftarlar İtalya deplasmanında Filistin bayrakları açmıştı.

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