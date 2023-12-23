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Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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Trabzonspor, Başakşehir’i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Trabzonspor-RAMS Başakşehir haberinin tüm detayları...

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