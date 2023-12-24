Zirve yarışında dev derbi! Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

LİGDE 133. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 132 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki derbiyi de Galatasaray 3-0'lık skorlarla kazandı.