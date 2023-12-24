Zirve yarışında dev derbi! Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Türkiye artık Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti. Dev mücadele öncesi heyecan doruktayken Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ise Davinson Sanchez ve Ziyech'in durumu maç saatinde belli olacak. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi büyük bir heyecana sahne olacak. Dev mücadele öncesi heyecan doruktayken maç öncesi detaylar da yavaş yavaş netleşiyor.
EZELİ REKABETTE 398. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 398. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.
LİGDE 133. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 132 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki derbiyi de Galatasaray 3-0'lık skorlarla kazandı.
SON 10 MAÇA ASLAN İMZASI
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'DE 2 CEZALI!
Sarı-Lacivertli takımda Fred ve Mert Hakan Yandaş Kayserispor maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle derbi mücadelesinde oynamayacak. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynamayan Edin Dzeko'nun sa derbide forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA İKİ OYUNCU BELİRSİZ
Geçen sezon Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup eden Galatasaray'da iki oyuncunun durumu belirsiz. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak. Okan Buruk'un bu maçta da diğer maçlarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Lucas Toreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
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