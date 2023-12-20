Halil Umut Meler yumruklu saldırıya ilişkin Emre Belözoğlu'nu suçladı: Provoke etti! I Belözoğlu'ndan yanıt: Sarılıp üç kez özür diledim
Süper Lig'in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler o anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Meler olayı Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini ifade ederken "Bunu öncesinde planlamış olabilir. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an." dedi. Emre Belözoğlu ise Meler'e yanıt verirken “Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim" ifadelerini kullanarak kendisini savundu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, skandal olay sonrası açıklamalarda bulunurken yumruklu saldırıyı Emre Belözoğlu'nun planladığını ifade etti.
Hürriyet'e konuşan Halil Umut Meler maçın bitiminin ardından yaşananları anlattı.
MAÇ BİTTİ, DÜDÜĞÜ ÇALDIN, O ANDAN İTİBAREN NE OLDU?
Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Normal, çok da güzel bir maç oldu. Kora kor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı. Ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90+6'da bir gol oldu. Sadece 1-0'ken 1-1 bitti. Sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu. Çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi.
YUMRUK SONRASINI HATIRLAMIYORUM
Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu'nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.
EMRE BELÖZOĞLU MU PROVOKE ETTİ?
Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki 'Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.' Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.
EMRE BELÖZOĞLU ÜZGÜN AMA NEYE ÜZGÜN?
'Sakatlandığımda gülüyordu' demişti...
Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. 'Güldüğümü ispatlasın, tamam' dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, 'mesaj attım' desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: KENDİSİNİ ARADIM
Halil Umut Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti" iddialarına ilişkin Emre Belözoğlu'ndan yanıt geldi.
Haber Global'e konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" ifadelerini kullandı.
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