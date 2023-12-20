Halil Umut Meler yumruklu saldırıya ilişkin Emre Belözoğlu’nu suçladı: Provoke etti! I Belözoğlu’ndan yanıt: Sarılıp üç kez özür diledim

EMRE BELÖZOĞLU ÜZGÜN AMA NEYE ÜZGÜN?

'Sakatlandığımda gülüyordu' demişti...

Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. 'Güldüğümü ispatlasın, tamam' dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, 'mesaj attım' desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YANIT GELDİ: KENDİSİNİ ARADIM

Halil Umut Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti" iddialarına ilişkin Emre Belözoğlu'ndan yanıt geldi.

Haber Global'e konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım" ifadelerini kullandı.