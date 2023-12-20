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84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!

BEŞİKTAŞ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!

Devre arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı takımdan gönderip kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir golcü arayışına girişti. Şu anda piyasa değeri 22 milyon Euro olan bir golcü oyuncu için harekete geçen Beşiktaş, transferde iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan bu hamle, Kara Kartal'ın hücum hattını daha da güçlendirmek ve gelecek mücadelelerde daha etkili bir performans sergilemek amacını taşıyor.

Devre arasında kadro güçlendirmek amacıyla Vincent Aboubakar'ı yollayarak atağa geçen Beşiktaş, şimdi de tartışmasız bir golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yıldız isim...

Aboubakar'a Veda Hazırlıkları

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında takıma önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maçta 11 gol atmasına rağmen, takımdan ayrılma yolunda. Kamerunlu oyuncu, sosyal medya üzerinden Siyah-Beyazlı kulübü takipten çıkarmasıyla ilişkilerin kopma noktasına geldiği sinyallerini verdi.

Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ın da Aboubakar'a ilgi gösterdiği ve taraftarlarının sosyal medyada başlattıkları kampanya ile yönetimi bu transfer için baskı altına aldıkları bildirildi.

Yeni Golcü Arayışları: Patrik Schick ve Timo Werner

Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından kadrosunu güçlendirmek için Almanya Bundesliga'dan önemli isimlere göz dikti. Bayer Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

1,91 boyundaki 27 yaşındaki Schick, hava toplarındaki etkinliği ve bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Leipzig'in forveti Timo Werner de Beşiktaş'a önerilen bir diğer isim. Werner'in takıma kiralama yöntemiyle katılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Beşiktaş'ın Transfer Stratejisi

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında yapacağı bu transferlerle takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Schick ve Werner gibi isimlerin takıma katılması durumunda, Kara Kartal'ın hücum hattının önemli ölçüde güçleneceği ve takımın daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde bu transfer gelişmelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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