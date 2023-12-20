84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında yapacağı bu transferlerle takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Schick ve Werner gibi isimlerin takıma katılması durumunda, Kara Kartal'ın hücum hattının önemli ölçüde güçleneceği ve takımın daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde bu transfer gelişmelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu.