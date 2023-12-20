CANLI | Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük tarafından yönetilecek zorlu müsabaka, RHG Enertürk Enerji Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 29 puanla 3. sırada yer alan Kayserispor deplasmanına çıkıyor.
Hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Kanarya, ligde oynadığı son iki maçını kazanan Kayseri ekibine misafir olacak. Zorlu maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde olacak.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Boa Morte, Ramazan Civelek, Kemen, Cardoso, Thiam.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, 17.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu maçın canlı skoru ve tüm detaylar ahaber.com.tr'de olacak...
22 OYUNCUYLA YOLA ÇIKTILAR
Sarı-Lacivertliler, Kayseri'ye dün gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmana 22 oyuncusunu götürdü. İşte kafilede yer alan isimler: Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, OsayiSamuel, Mert Müldür, Serdar, Djiku, Ferdi, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz, King, İrfan Can Kahveci, Emre, Tadic, Batshuayi, Umut.
İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Kanarya'da, Kayserispor karşılaşması öncesi iki oyuncu kart sınırında yer alıyor. Eğer bugün İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo kart görürlerse, önümüzdeki pazar günü ligde Galatasaray'la iç sahada oynanacak derbide forma giyemeyecek.
TRİBÜNLER DOLACAK
hava 3-4 derece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugünkü KayserisporFenerbahçe karşılaşmasının saat 17.00'de hava az bulutlu olacak, sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Maçın bitişine doğru ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu arada maça büyük ilginin olduğu ve tribünlerin büyük bir kısmının dolacağı bildirildi.
FENER DIŞ SAHADA YENİLMİYOR...
İki takım arasındaki son 4 resmi karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kayserispor, rakibini 8 Şubat 2022'de Türkiye Kupası'nda 1-0 (d) yendikten sonra, 3'ü Süper Lig ve 1'i kupa olmak üzere 4 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon Kanarya, ligin deplasmanda yenilmeyen tek takımı unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, dış sahada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
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