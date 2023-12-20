CANLI | Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

TRİBÜNLER DOLACAK

hava 3-4 derece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugünkü KayserisporFenerbahçe karşılaşmasının saat 17.00'de hava az bulutlu olacak, sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Maçın bitişine doğru ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu arada maça büyük ilginin olduğu ve tribünlerin büyük bir kısmının dolacağı bildirildi.

FENER DIŞ SAHADA YENİLMİYOR...

İki takım arasındaki son 4 resmi karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kayserispor, rakibini 8 Şubat 2022'de Türkiye Kupası'nda 1-0 (d) yendikten sonra, 3'ü Süper Lig ve 1'i kupa olmak üzere 4 mağlubiyet yaşadı. Bu sezon Kanarya, ligin deplasmanda yenilmeyen tek takımı unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe, dış sahada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.