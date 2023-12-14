Fenerbahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta hangi kanalda? Kartal’dan 11 kararı! Kanarya’nın kazanmaktan başka çaresi yok

TADIC VE SZYMANSKI BU SEZON 27. MAÇINA ÇIKACAK



İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.



Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.



Tadic bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 11 gol atıp 7 de asist yaparak 18 gole katkı sağlarken, Szymanski ise 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp 10 da asist yaptı.