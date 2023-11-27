Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR konuşmaları yayınlandı! İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasında geçen diyalog: Arda oyunu başlatma...

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."