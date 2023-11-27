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Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR konuşmaları yayınlandı! İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasında geçen diyalog: Arda oyunu başlatma...

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Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR konuşmaları yayınlandı! İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasında geçen diyalog: Arda oyunu başlatma...

Fenerbahçe'nin evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 53.dakikasında Fenerbahçeli Samet Akaydin ceza sahası içinde topa elle müdahale ederken hakem Arda Kardeşler penaltı kararı vermeyerek oyunu devam ettirdi. Bu karar sosyal medyada gündem olurken karşılaşmanın VAR konuşmaları yayınlandı. İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasında geçen konuşma...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç aranın ardından 3 puana ulaştı.

MAÇIN 53.DAKİKASINDA PENALTI BEKLENTİSİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

TOP SAMET'İN ELİNE ÇARPTI AMA...

Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydin'in müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar yükseldi. Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.

Bu karar sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kişi VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Telegol programında sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını yayınladı.

Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

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