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Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması! Manchester United maçında oynayacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Galatasaray’dan Davinson Sanchez açıklaması! Manchester United maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılarda maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez sakatlık yaşadı ve 75'te oyundan çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in son durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Sarı kırmızılılar tarafından yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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