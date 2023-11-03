Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı öncesi bu maçı kazanmak ve moral depolamak istiyor. Öte yandan Kasımpaşa ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmenin peşinde. Galatasaray - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Sarı kırmızılılarda hedef sahadan galip ayrılarak seriyi 10'a çıkarmak ve maç fazlasıyla liderliği ele geçirmek. Konuk Kasımpaşa ise ligde ve kupada iyi giden formunu Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.
Galatasaray - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ounnes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!
2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.
FERNANDO MUSLERA SINIRDA
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!
2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.
FERNANDO MUSLERA SINIRDA
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.
AYTAÇ KARA GÖZ DOLDURUYOR
Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa'da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.
MAURO ICARDI 17 MAÇTA 15 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CANLI İZLE | Galatasaray-Kasımpaşa anlık, full HD, kesintisiz, tamamını şifresiz, bedava izleme, takip linki! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maç dakikaları...
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...
- IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...